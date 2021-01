Capitol Hill Community Post | Loxsmith bringing Bagel Bodega to Nacho Borracho

From Loxsmith Bagel Co.

Hey there! It’s Loxsmith Bagels. I’m doing a pop up 1/24/21 at Nacho Borracho called Bagel Bodega.

Lox box preorder can be picked up includes 100g sustainable Alaskan wild ocean king lox, 200g cream cheese and caper onion tomato. $30 — Venmo @loxsmithbagels, pick up day of at 209 Broadway E, 10 AM to 2 PM.

Bodega Menu

My possies’ on Broadway

Choice of challah roll or bagel

West coast 14

Avocado, cream cheese, chilli oil, pumpkin seed, tomato

NIMAN Ranch 10

Bacon, egg and American cheese

The Taylor 9

Pork roll, egg American cheese

The Lox 17

100 g lox, green onion cream cheese, caper tomato onion on ev bagel

Chopped Cheese 8

45g Painted hills ground beef, American cheese, Onions & peppers

Steelhead Caviar 6

100g lox 15

Potato pancake 3

Add chilli oil 1.50

Dozen bagels 21

Single bagels 2.25

100g Cream cheese 3

Challah Roll 3

Tomato ..50

Onion .25

Caper .25

Check out @loxsmithbagels for more.